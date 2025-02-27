Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Türkiye Kupası'nın 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın sakatlandığı kaydedildi.

Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:30

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan Levent Mercan'ın sakatlandığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda sakatlık yaşadı.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 10 maçta süre bulan Levent Mercan, 558 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #Levent Mercan #fenerbahçe #sakatlık #gaziantep fk

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