Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Türkiye Kupası'nın 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın sakatlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan Levent Mercan'ın sakatlandığı ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda sakatlık yaşadı.
SAHALARDAN UZAK KALACAK
Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 10 maçta süre bulan Levent Mercan, 558 dakika sahada kaldı.
Etiketler: #Levent Mercan #fenerbahçe #sakatlık #gaziantep fk
Spor Haberleri
- West Ham United'ın konuğu Leicester City
- Immobile İtalyan basınına konuştu!
- Fenerbahçeli oyuncudan kötü haber!
- Rıdvan Yılmaz asist yaptı: Rangers 6 gollü maçta kazandı
- Murat Sancak'tan destek çağrısı: 'Borçlar ödenirse...'
- Galatasaray'dan Mourinho'ya yanıt!
- Maguire 10 kişi kalan takımını kurtardı!
- Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!
- Kenan penaltıyı kaçırdı: Juventus, kupadan elendi!
- Ramos şov yaptı: PSG 7 golle yarı finale çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Zehra gel kavga var
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'