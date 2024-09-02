Gece yarısı oyun etkinliği Red Bull M.E.O.’nun kazananı Furkan Baltacı oldu
Daha önce dünyanın en iyi mobil oyuncularını karşı karşıya getiren Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu. Red Bull M.E.O. Türkiye edisyonunda bu yıl Mobile Legends: Bang Bang'in en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getiren Türkiye Finali’nin son 16 oyuncu arasında kazananı Furkan Baltacı oldu.
Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı mobil oyuna ev sahipliği yaparak oyun severleri buluşturan Red Bull M.E.O. bu yıl düzenlenen Türkiye etkinliğinde tüm dünyada geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Mobile Legends: Bang Bang etkinliğinde kazanan belli oldu.
Mobile Legends: Bang Bang’in en iyi oyuncularını buluşturan Red Bull M.E.O’da katılımcılar 2 aşamalı elemelerden geçerek, yalnızca 16 kişinin katıldığı Red Bull M.E.O. Finali’nde yer almak için 1v1 maçlarda birbirlerine karşı mücadele etti. Red Bull M.E.O.’nun Finali’ne katılmaya hak kazanan oyuncular İstanbul’un kalbinde yer alan Harbiye’de gece gerçekleşen olan final davetinde çevrimiçi oyunlarını yüz yüze oynadılar. Kıyasıya mücadelenin ardından 16 oyuncu arasında kazanan isim Furkan Baltacı oldu.
RAP VE OYUN DÜNYASI RED BULL M.E.O.’DA BULUŞTU
Etkinlikte ayrıca rap ve oyun dünyasının tanıdık isimleri de boy gösterdi. Turnuva boyunca rap dünyasının ünlü isimlerinden Khontkar ve Chefket’in yanı sıra Red Bull oyuncusu Ferit ‘wtcN’ Karakaya, Red Bull sporcusu Isopowerr, Red Bull takımı FUT Esports’un VALORANT takımı oyuncusu Yetujey ve influencerlar da kıran kırana mücadele eden oyuncuları yerinden izledi.
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