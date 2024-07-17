Red Bull Yağlı Direk’te yarışmacıların düşüşleri izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı
Her yıl birbirinden renkli anlara ev sahipliği yapan Red Bull Yağlı Direk’te yarışmacıların düşüşleri eğlenceli anlara sahne oldu. Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak için mücadele ettiği etkinlik, bu yıl 7 Temmuz Pazar günü İstanbul Beykoz’da, Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşti. Etkinliğin kazananı Zafer Ayyıldız olurken yarışmacılar da direğin ucundaki bayrağı almaya çalışırken izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Her yıl Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde hem izleyenlere hem de katılımcılara eğlenceli bir gün yaşatan Red Bull Yağlı Direk’te yarışmacılar, birbirinden komik düşüşleriyle keyifli anlara sahne oldu. Ülkemizde bir klasik haline gelen ve bu yıl Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, yağa bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran Zafer Ayyıldız mücadelenin kazananı oldu. Ayyıldız da dahil olmak üzere 60’tan fazla yarışmacı, bayrağı almaya çalışırken düşüşleriyle izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
İlk adımında düşenden, tam bayrağı alırken düşenlere kadar tüm yarışmacılar, yaklaşık 4 saatlik mücadelenin ardından izleyenlere unutulmaz ve komik anlar yaşattılar. Yarışmacıların kameralara yansıyan görüntüleriyle düşüşleri kayıt altına alınarak unutulmaz bir güne imza atıldı.
Beykoz Şişecam Fabrikası İskelesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştığı zorlu görevi takip eden binlerce kişi eğlenceli anlara tanıklık etti.
RED BULL YAĞLI DİREK NEDİR?
Türkiye’de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk bayrağını alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.
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