Red Bull Back Line’da kazanan Volleyball Legends

Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:16

Güncelleme: 30.07.2024 - 16:16

Voleybolu sokaklara taşıyan ve değişen kurallarıyla son dönemin gözde sporu voleybolu yeniden boyutlandıran Red Bull Back Line’da kazanan takım belli oldu. Büyük ilgi gören sıra dışı turnuvanın final etabı 28 Temmuz’da İstanbul Caddebostan Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti. Şepidi takımıyla oynadıkları final karşılaşmasını 3-1’lik skorla kazanan Volleyball Legends takımı kupanın sahibi oldu.

Etkinliğe katılan sporcuların formalarını Beymen Club’ın tasarladığı Red Bull Back Line’da takımlar, bir veya iki yedek olmak üzere beşer veya altışar oyuncudan oluşuyor ve her takımda sahada en az bir kadın ya da bir erkek oyuncu bulunması gerekiyor. Sıra dışı etkinlikte üç set üzerinden oynanan maçlarda seti kazanan takımın sahası bir metre daralıyor.