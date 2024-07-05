Geçen sezon da gündeme gelmişti: Galatasaray'dan Nicolas Dominguez hamlesi
Galatasaray'ın, Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'i gündemine aldığı iddia edildi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
ESPN'in haberine göre; Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'i gündemine aldı.
Haberde, Galatasaray'ın Nottingham Forest ile Dominguez için görüşmelere başladığı ve İngiliz kulübünün Arjantinli yıldız için 13 milyon Euro istediği belirtildi.
GEÇEN SEZON DA İSTENMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Bologna'da forma giyerken de Galatasaray'ın gündemine gelen Nicolas Dominguez, 10 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer olmuştu.
26 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.
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