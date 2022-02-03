Gedson Fernandes transferi tamamlandı

03 Şubat 2022 Perşembe, 19:20

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinin mali ayrıntılarını paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, futbolcu ile yapılan anlaşmanın 4+1 yıllık olduğu belirtilirken, "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır" denildi.

Gedson Fernandes, bu sezonun geri kalanında Çaykur Rizespor forması giyecek.