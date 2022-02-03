Gedson Fernandes transferi tamamlandı
Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'in transfer sürecinin tamamlandığını bildirdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinin mali ayrıntılarını paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, futbolcu ile yapılan anlaşmanın 4+1 yıllık olduğu belirtilirken, "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır" denildi.
Gedson Fernandes, bu sezonun geri kalanında Çaykur Rizespor forması giyecek.
Gedson Carvalho Fernandes’in Transfer Süreci Tamamlandıhttps://t.co/2GOljVs9bj— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 3, 2022
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