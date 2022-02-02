Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

02 Şubat 2022 Çarşamba, 13:25

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcunun transferini duyurdu.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, "Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren, Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz" dedi.

Kadrodaki değişikliklerden bahseden Kazancı, "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz" diye konuştu.

Portekizli oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada forma giyerken 107 dakika sahada kaldı. Fernandes skora etki edemedi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atarken 3 asist yaptı.



