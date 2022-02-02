Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, adı Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i renklerine bağladığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcunun transferini duyurdu.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, "Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren, Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz" dedi.
Kadrodaki değişikliklerden bahseden Kazancı, "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz" diye konuştu.
Portekizli oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada forma giyerken 107 dakika sahada kaldı. Fernandes skora etki edemedi.
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atarken 3 asist yaptı.
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