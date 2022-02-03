Beşiktaş, Alexandre Lacazette ile ilgileniyor
Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş gelecek yılın tohumlarını şimdiden atmaya başladı. Çalışmalara erken başlayan siyah beyazlı yönetimin Arsenal ile sözleşmesi sona erecek Alexandre Lacazette ile ilgilendiği öne sürüldü.
Gedson Fernandes ile transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş’ta golcü hedefi büyük. Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun transfer planlaması şimdiden başladı. Beşiktaş, sözleşmesinin biteceği 16 futbolcunun büyük bölümüyle yollarını ayırmaya hazırlanırken yeni isimler de gündeme geliyor.
ARSENAL İLE KONTRATI BİTİYOR
Batshuayi'nin takımda kalma ihtimali var ancak asıl hedefin Arsenal ile kontratı sona erecek Alexandre Lacazette olduğu öne sürüldü. 30 yaşındaki yıldız golcünün yüksek imza parası ve maaş ile ikna edilme ihtimali üzerinde duruluyor. Siyah beyazlı yöneticilerin ünlü golcü için nabız yokladığı ve eski kulübü Lyon’un da bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.
Footmercato'da yer alan habere göre Romain Faivre ve Tanguy Ndombele için düzenlenen basın toplantısında konuşan Lyon başkanı Jean-Michel Aulas, Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette ile ilgilendiklerini belirterek, "Evet Lacazette ile ilgileniyoruz. Onunla takımdan ayrıldığından beri temas halindeyiz. Harika oyuncuların transferleri karmaşıktır. Ancak her türlü çabayı göstereceğiz." sözlerini sarf etti.
Lacazette, Arsenal formasıyla 192 maçta 70 gol attı. Fransız yıldız, Lyon formasıyla Beşiktaş ağlarını da sarstı.
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