Gedson Fernandes'e milli takım müjdesi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:32

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:32

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile ilgili konuştu.

Martinez, "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.

GEDSON FERNANDES'İN PERFORMANSI

Gedson, bu sezon Siyah Beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 6 gol 1 asistlik performans segiledi.