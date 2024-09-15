Oyundan çıkarılmıştı: Gedson Fernandes'ten sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu. Fernandes, "Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Oyundan çıkarılmıştı: Gedson Fernandes'ten sakatlık açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 22:53

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlıların golünü atan Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gedson Fernandes, "Maçı kazanmak için hazırlandık. Çok zor olacağını biliyorduk. 11'e 10 oynamamıza rağmen yapmamız gerekenleri tam yapamadık. Bunun avantajını kullanamadık. Çalışmaya devam etmek ve önümüze bakmak zorundayız" dedi.

"SAKATLIK DEĞİL, YORGUNLUK"

Maçta yaşadığı sakatlık sorulan Gedson Fernandes, "Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim. Yedek kulübemizde de çok kaliteli oyuncular var, onların da katkı sağlayacağını biliyordum. Yorgunluk yüzünden maçtan çıktım" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #gedson fernandes #beşiktaş #sakatlık #trabzonspor

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