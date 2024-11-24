Gedson Fernandes'ten mağlubiyet açıklaması: 'Aynaya bakmalıyız'
Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maç hakkında konuşan Gedson, "Takım olarak üzgünüz. Kolay kolay konuşamıyorum çünkü şu anda oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Nerede hata yaptığımızı düşünmemiz gerekiyor. Sezon başındaki performansımıza dönmeliyiz. Beşiktaş, büyük bir camia ve bu oyun, bu kulübün hak ettiği bir seviyede değil. Bu durumu mutlaka düzeltmek zorundayız" dedi.
Maç sonu taraftarların yanına giden yıldız, "Taraftarlarımızdan özür diledim. Onlar bize her zaman destek oluyorlar, bu yüzden özür dilememiz gereken ilk kişiler onlar. İyi günde de kötü günde de gerçekçi olmalı, aynaya bakmalı ve daha çok çalışmalıyız. Biz bir aileyiz; kaybettiğimizde birlikte kaybediyor, kazandığımızda birlikte kazanıyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayarak bu kötü sonuçların üstesinden geleceğiz" dedi.
Spor Haberleri
- Gabriel Paulista: 'Utanç duymalıyız'
- Gedson'dan mağlubiyet açıklaması!
- Hollandalı hocadan şampiyonluk sözleri!
- Dolmabahçe'de istifa sesleri!
- Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı tepkisi!
- Fenerbahçe'nin rakibi deplasmanda gol oldu yağdı!
- Galatasaray'ın rakibi deplasmanda kazandı!
- Liverpool deplasmanda güldü: Puan farkı 8'e çıktı!
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan resmi açıklama!
- Hollandalı hocadan kadro açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Yıkımda son perde
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- AKP'li Güler'den Ufuk Uras'a yanıt
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Ölü ve yaralı var!