Gedson Fernandes'ten mağlubiyet açıklaması: 'Aynaya bakmalıyız'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 22:19

Güncelleme: 24.11.2024 - 22:19

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Gedson, "Takım olarak üzgünüz. Kolay kolay konuşamıyorum çünkü şu anda oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Nerede hata yaptığımızı düşünmemiz gerekiyor. Sezon başındaki performansımıza dönmeliyiz. Beşiktaş, büyük bir camia ve bu oyun, bu kulübün hak ettiği bir seviyede değil. Bu durumu mutlaka düzeltmek zorundayız" dedi.

Maç sonu taraftarların yanına giden yıldız, "Taraftarlarımızdan özür diledim. Onlar bize her zaman destek oluyorlar, bu yüzden özür dilememiz gereken ilk kişiler onlar. İyi günde de kötü günde de gerçekçi olmalı, aynaya bakmalı ve daha çok çalışmalıyız. Biz bir aileyiz; kaybettiğimizde birlikte kaybediyor, kazandığımızda birlikte kazanıyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayarak bu kötü sonuçların üstesinden geleceğiz" dedi.