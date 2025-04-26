Gelecek sezon takımda kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Gelecek sezon takımda kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:49

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un ifadeleri şu şekilde:

"Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Kim bilir, önümüzdeki haftalarda neler olacağını..."

"BU ÜLKE HİÇBİR YERE BENZEMEZ"

"Jose Mourinho'ya buraya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez', aslında hiçbir yere benzemez. 'Ne kadar büyük hoca olursan ol, bir önceki Portekizli hocamız da aynı hatayı yaptı, ülkeyi iyi tanı, bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon olursan arka arkaya şampiyon oluruz ama bu ülke hiçbir yere benzemez' dedim. O da öğreniyor."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 50 maçta 31 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.


Etiketler: #Ali Koç #jose mourinho #fenerbahçe

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