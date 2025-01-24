Gelen teklifler reddedilmişti: Galatasaray'dan Barış Alper kararı!

Galatasaray, başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz için ara transfer döneminde gelen teklifleri reddederken, sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia edildi.

Gelen teklifler reddedilmişti: Galatasaray'dan Barış Alper kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:07

Galatasaray'da birçok bölgede forma giyen ve performansıyla beğeni toplayan Barış Alper Yılmaz için West Ham United harekete geçmişti.

Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibinin 25 milyon euroluk teklifini reddettiği belirtilirken ara transfer döneminde futbolcuyu bırakmayacağı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'ın West Ham United'a gitmeye sıcak bakan Barış Alper Yılmaz'a sezon sonu ayrılması için kolaylık sağlama sözünü verdiği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcunun bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için maaşına da zam yapılmasının gündem olduğu aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #teklif

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