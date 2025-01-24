Galatasaray maçı öncesi Ajax'tan sürpriz mağlubiyet!
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Rigas Skola'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ajax, Rigas Skola deplasmanına konuk oldu. Daugava'daki maçta ev sahibi ekip Rigas Skola, sürprize imza attı ve Ajax'ı 1-0 mağlup etti.
Rigas Skola'ya galibiyeti getiren golü 78. dakikada Adam Marhiev attı.
Letonya ekibi Rigas Skola, bu sonuçla birlikte tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi galibiyetini elde etmiş oldu.
Bu sonucun ardından Ajax, 10 puanda kaldı. Rigas Skola, 5 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ve son haftasında Ajax, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Rigas Skola, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.
Etiketler: #Rigas Skola #ajax #avrupa ligi
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