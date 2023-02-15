Genç boksör Sena Karakütük'ten kötü haber

Gençler kategorisinde yarışan milli boksör Sena Karakütük, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:36
Genç boksör Sena Karakütük'ten kötü haber
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Türkiye Boks Federasyonu, gençler kategorisinde milli sporcu Sena Karakütük'ün "yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, depreme Adıyaman'da yakalanan Sena'nın vefat ettiği belirtilerek, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, milli sporcularımızdan Sena Karakütük’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve boks camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.


Sena Karakütük kahramanmaraş deprem

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