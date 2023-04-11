Genç futbolcu Mason Peddle'ın ölümü İngiltere'yi yasa boğdu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:59

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:59

Ailesi, arkadaşları ve meslektaşları aniden hayatını kaybeden 28 yaşındaki futbolcu Mason Peddle'ı andı.

İngiltere'deki ulusal Wessex Futbol Ligi'nde yer alan AFC Portchester'ın 23 yaş altı takımının kaptanı Mason Peddle önceki günlerde yaşamını yitirdi.

Mason Peddle

YAKINLARI PEDDLE'I SEVGİYLE ANDI

Sevenleri tarafından 'büyük bir karakter' olarak tanımlanan ve ölümünün 'herkes için büyük bir kayıp' olacağı dile getirilen futbolcu için övgüler yağdı.

23 yaş altı takımının menajeri Mark Dugan, hayatını kaybeden Peddle ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Kaptanımız, takım arkadaşımız ve dostumuz, kulüpte herkes tarafından çok ama çok özleneceksin. En çok da 23 yaş altı takımındaki bizler tarafından. Evet, kaptanımızdın ama aynı zamanda kulüpte, adada ve çevredeki futbol camiasında büyük bir karakterdin. Onunla tanışan herkes için gerçek bir dost ve herkes için büyük bir kayıp"

Peddle'ın AFC Portchester'daki takım arkadaşlarından bazıları futbolcunun ölümüne ilişkin sosyal medyada duygularını paylaştı:

James Cowan: "En nazik, en sevimli ruh. Bugün söyleyecek hiçbir sözüm yok. Sadece birçok kişi tarafından sevildiğini biliyorum."

Olly Searle: "Söyleyecek söz yok. Huzur içinde yat Mase"

Curtis Da Costa ise "Rahat uyu kardeşim" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Peddle'ın ailesine cenaze masraflarında destek olmak için GoFundMe adlı sitede bir bağış toplama sayfası oluşturuldu.

20 bin sterlin toplanması hedeflenen bağış kampanyasında yarım gün içinde 17 bin sterline ulaşıldı.