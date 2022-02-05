Genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya transfer edildi
Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.
Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Giresunspor Kulübü, Fenerbahçe'nin altyapısında oynayan Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı-lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed'e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.
21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıktı.
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