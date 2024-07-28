Genç milliler Almanya'yı geçemedi!
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 81-73 mağlup oldu.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Almanya'ya 81-73 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Almanya'yla karşılaştı.
SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA
İlk yarıyı 45-39 geride kapatan Türkiye, maçı da 81-73 kaybetti.
18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında pazar günü TSİ 15.30'da Belçika'yla karşılaşacak.
türkiye haberleri türkiye basketbol federasyonu haberleri Almanya haberleri FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası haberleri
Spor Haberleri
- Remco Evenepoel Paris 2024'te altına uzandı!
- Sibel Altınkaya'dan erken veda!
- Paris'te 400 metre serbeste Avustralya damgası!
- Genç milliler Almanya'yı geçemedi!
- Milli boksör son 16 turuna yükseldi!
- Milli cimnastikçilerden Paris'te iki final!
- ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u renklerine bağladı
- Milli boksör, Paris 2024'e ilk turda veda etti!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bardağı taşıran son damla' dedi, konum verdi
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- Metin Feyzioğlu'nun görevi değişti
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Emeklilik sisteminde değişiklik: Yasa kalkacak mı?
- Erdoğan'dan Özel'e 'belediye borçları' çıkışı
- Sakarya'da suikast!