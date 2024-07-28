Genç milliler Almanya'yı geçemedi!

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 81-73 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:28
Genç milliler Almanya'yı geçemedi!
Abone Ol google-news

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Almanya'ya 81-73 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Almanya'yla karşılaştı.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

İlk yarıyı 45-39 geride kapatan Türkiye, maçı da 81-73 kaybetti.

18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında pazar günü TSİ 15.30'da Belçika'yla karşılaşacak.


türkiye haberleri türkiye basketbol federasyonu haberleri Almanya haberleri FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası haberleri

İlgili Haberler

Milli boksör Gizem Özer, Paris 2024'e ilk turda veda etti!

Milli boksör Gizem Özer, Paris 2024'e ilk turda veda etti!
Milli cimnastikçiler Adem Asil ve Ferhat Arıcan finalde

Milli cimnastikçiler Adem Asil ve Ferhat Arıcan finalde
16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler