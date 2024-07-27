16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu
Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 20-25, 25-16, 25-17, 23-25 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi.
Bu sonuçla dördüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip, 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı.
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