16 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:05

Güncelleme: 27.07.2024 - 22:05

Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 20-25, 25-16, 25-17, 23-25 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi.

Bu sonuçla dördüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip, 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı.