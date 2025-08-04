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Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı!

Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı!

4.08.2025 20:49:00
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AA
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Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı!

20 Yaş Altı Kızlar Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü maçında karşılaştığı İsveç'i 75-67 mağlup etti.

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'i 75-67 yendi.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nun üçüncü ve son maçında İsveç ile karşılaştı. Müsabakanın ilk çeyreği 18-18 eşitlikle kapandı. Devre arasına 43-31 üstün giren milliler, üçüncü çeyreğini 57-47 önde bitirdiği maçı 75-67 kazandı.

3'TE 3 YAPTI

Milli takımda Ceren Akpınar 17 sayı, Işık Su Güven 11 sayı, 5 ribaunt, Elif İstanbulluoğlu 10 sayı, 8 ribaunt, Eslem Güler ise 10 sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu. İsveç'te ise Tilda Trygger'in 16 sayı, 15 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Grubundaki ilk maçında Letonya'yı 72-63, ikinci müsabakasında İzlanda'yı 95-83 yenen Türkiye, 3'te 3 yaparak grubunu lider tamamladı.

Dörderli 4 grupta mücadele eden 16 takımın tamamı son 16 turuna yükselecek. C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, D Grubu'nun sonuncusu ile çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.

İlgili Konular: #isveç #basketbol #FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası

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