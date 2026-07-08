Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda karşılaştığı İzlanda'yı 84-62 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, müsabakaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.

İSPANYA İLE KARŞILAŞACAK

Rakibini 84-62 yenen milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye, çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.