Thomas Müller'den milli takım kararı!
Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
EURO 2024'te Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli formaya veda etti.
MÜLLER'DEN MİLLİ TAKIMA VEDA
Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim..." ifadeleriyle duyurdu.
SON MAÇINI İSPANYA'YA KARŞI OYNADI
Böylece Thomas Müller, milli takım formasını son kez EURO 2024 çeyrek finalindeki İspanya-Almanya maçında giymiş oldu. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan deneyimli futbolcu, 80. dakikada oyuna dahil olmuştu.
THOMAS MÜLLER'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ
Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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