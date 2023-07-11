Genç milliler İtalya'yı devirdi

Türk Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 55-52 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 00:00
Genç milliler İtalya'yı devirdi
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FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 55-52 mağlup etti.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı.

Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 8-8 berabere tamamlandı. Milliler, soyunma odasına 22-21 üstün gitti.

İtalya, üçüncü çeyreği 37-36 önde bitirdi ancak son periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren Türkiye, sahadan 55-52 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Türkiye, şampiyonada 12 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmasına çıkacak.


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