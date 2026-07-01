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Genç milliler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!

Genç milliler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!

1.07.2026 22:49:00
Güncellenme:
AA
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Genç milliler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştığı Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada Venezuela ile kozlarını paylaştı.

İlk çeyreği 24-22 önde kapatan milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi.

FRANSA İLE KARŞILAŞACAK

Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #türkiye #Dünya Kupası #Venezuela

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