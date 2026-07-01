Genç milliler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada Venezuela ile kozlarını paylaştı.
İlk çeyreği 24-22 önde kapatan milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi.
FRANSA İLE KARŞILAŞACAK
Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı.
Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.