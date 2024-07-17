Genç milliler Fransa'yı geçemedi!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:02

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:02

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, B Grubu'nda yer alan milli takım, organizasyondaki ilk maçında başkent Belfast'ta bulunan Seaview Stadı'nda Fransa ile karşılaştı.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Yiğit Fidan'ın 5. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.

Fransa, 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada Jeremy Jacquet'in (Penaltıdan) attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise İspanya, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçını 19 Temmuz Cuma günü İspanya ile yapacak.