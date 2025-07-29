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Genç milliler hazırlık maçında Sırbistan'a kaybetti!

Genç milliler hazırlık maçında Sırbistan'a kaybetti!

29.07.2025 09:51:00
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AA
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Genç milliler hazırlık maçında Sırbistan'a kaybetti!

16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Sırbistan'a 67-50 mağlup oldu.

Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'ne hazırlanan Türkiye, dörtlü turnuvanın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 67-50 kaybetti.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürüyor.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'I MAĞLUP ETMİŞLERDİ

Turnuvadaki üçüncü ve son müsabakada Sırbistan ile karşılaşan milliler, sahadan 67-50 yenik ayrıldı.

Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, turnuvada Yunanistan ve Bulgaristan'ı mağlup etti.

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