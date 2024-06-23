Genç milliler namağlup Balkan şampiyonu!

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 01:04
Genç milliler namağlup Balkan şampiyonu!
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, finalde Bulgaristan'ı 27-25, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, altın madalya kazandı.

Organizasyonda set vermeden bütün maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekibin oyuncularından Aylin Uysalcan, şampiyonanın "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En Değerli Oyuncusu", Ceylin Kuyan ise "En İyi Smaçörü" seçildi.


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