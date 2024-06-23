Genç milliler namağlup Balkan şampiyonu!
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
NAMAĞLUP ŞAMPİYON
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, finalde Bulgaristan'ı 27-25, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, altın madalya kazandı.
Organizasyonda set vermeden bütün maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekibin oyuncularından Aylin Uysalcan, şampiyonanın "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En Değerli Oyuncusu", Ceylin Kuyan ise "En İyi Smaçörü" seçildi.
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı haberleri Balkan Şampiyonası haberleri Şampiyon haberleri Arnavutluk haberleri Bulgaristan haberleri
Spor Haberleri
- Hacı Arap Yaman dünya şampiyonu!
- Genç milliler namağlup Balkan şampiyonu!
- Hamit Altıntop Çekya maçını işaret etti!
- İspanya'da pole pozisyonu İngiliz pilotun!
- Ferdi Kadıoğlu: 'Neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz'
- Merih Demiral: 'Herkes hata yapabilir'
- 'Bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü...'
- Belçika 3 puanı 2 golle aldı!
- Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, nereli?
- Ronaldo'dan galibiyet paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- SGK uzmanı Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’
- ‘İmamoğlu veya Yavaş olsaydı…’
- Güldür Güldür'ün ünlü oyuncusu 10 yıllık eşinden boşandı
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- Kredi faizleri uçunca yurttaş çareyi böyle bulacak
- Portekiz engelini aşamadık
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- CHP'li Bahadır'ın sağlık durumunda yeni gelişme