Genç milliler namağlup Balkan şampiyonu!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 01:04

Güncelleme: 23.06.2024 - 01:04

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, finalde Bulgaristan'ı 27-25, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, altın madalya kazandı.

Organizasyonda set vermeden bütün maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekibin oyuncularından Aylin Uysalcan, şampiyonanın "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En Değerli Oyuncusu", Ceylin Kuyan ise "En İyi Smaçörü" seçildi.