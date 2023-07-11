Genç milliler Romanya engelini rahat geçti
Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı setlerde 3-0 mağlup etti.
Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden organizasyonda 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, ilk maçında Romanya'yı 25-16, 25-7, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
Organizasyonun açılış maçında Romanya'yı yenen ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.
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