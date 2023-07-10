Milli yüzücü Merve Tuncel Sırbistan'da gümüş madalya kazandı

Milli yüzücü Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre serbest stil finalinde gümüş madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 08:11
Milli yüzücü Merve Tuncel Sırbistan'da gümüş madalya kazandı
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Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stil finalinde 4:10.44'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu, şampiyonada daha önce 1500 metre serbest stilde ve 800 metre serbest stilde 2 altın madalya elde etmişti.


Merve Tuncel Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası Gümüş Madalya

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