Chelsea, FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı!

Chelsea, Leicester City'yi 4-2 mağlup ederek FA Cup'ta yarı finale yükseldi. Leicester City'de Yunus Akgün, 63'te oyuna dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:30
Chelsea, FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı!
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FA çeyrek final karşılaşmasında Chelsea, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Stamdord Bridge'deki maçı Chelsea 4-2'lik skorla kazandı.

Chelsea, 13. dakikada Marc Cucurella ile öne geçti. Raheem Sterling, 26. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi ve farkı ikiye çıkarma şansını kullanamadı. Chelsea, Cole Palmer'in 45'te attığı golle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Leicester City, 51. dakikada Axel Disasi'nin kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Konuk ekip 62. dakikada Stephy Mavididi ile skoru eşitledi.

Chelsea, 90. dakikada Carney Chukwuemeka ve 90+8'de Noni Madueke'nin attığı gollerle maçı 4-2 kazandı.

Leicester City'de Yunus Akgün, 63'te oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, FA Cup'ta yarı finale yükseldi. Leicester City, turnuvaya veda etti.


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