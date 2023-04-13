Genç voleybolcu Julia Ituma'nın ölümü İtalyan basınında

Dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının oyuncularından Julia Ituma kaldığı otel odasının penceresinden düşerek öldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:40
Genç voleybolcu Julia Ituma'nın ölümü İtalyan basınında
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İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen voleybolcu Julia Ituma, takımının Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı maç için gittiği İstanbul'da hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Ituma’nın dün gece takımın konakladığı otelde pencereden düştüğü bildirildi. Olayda intihar dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

Eczacıbaşı Dynavit’in 3-0 kazanarak kazandığı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı sonrası, İtalyan oyuncunun hayatını kaybettiği haberi geldi.

İtalya basınındaki haberlere göre, kaldıkları otelin penceresinden düşen Ituma’nın cansız bedeni bulundu.

Kamu yayıncısı Rai, ‘’Genç voleybolcunun ölüm nedeni net değil, intihar tezi dışlanmıyor’’ dedi.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport da olayın dün gece meydana geldiğini yazdı.

Ituma’nın ölüm haberi İtalya’da haber sitelerinde ‘’İtalyan voleybolunda şok’’, ‘’Trajedi’’ gibi başlıklarla yer aldı.

Voleybol erkekler milli takımının eski antrenörü, Demokratik Parti milletvekili Mauro Berruto, Ituma’nın ölüm haberini sosyal medyadan, ‘’Igor Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın trajik ölümü beni şok etti’’ mesajıyla paylaştı. Ituma, Igor Gorgonzola Novara'ya sezon başında transfer olmuştu.

https://twitter.com/mauroberruto/status/1646428790099197954

Berruto, oyuncunun ailesine, kulübe ve tüm İtalyan voleybol camiasına taziyelerini iletti

Nijerya asıllı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004’te İtalya’da doğan Julia


BBC Türkçe
Julia Ituma Igor Gorgonzola Novara eczacıbaşı dynavit CEV Şampiyonlar Ligi

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