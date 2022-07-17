Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi
Milli sporcular Macaristan'daki Gençler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde 4 madalya kazandı.
Gençler Avrupa Judo Kupası, Macaristan'da sona erdi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 34 ülkeden 133 kadın, 260 erkek judocunun katıldığı organizasyonun son gününde milli sporcular 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.
Kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız ve erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ altın, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ise bronz madalyayı kazandı.
Erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş ve +100 kiloda Halil İbrahim Özmen sıkletlerinde 5'inci oldu.
Müsabakalar sonunda Türkiye 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ile toplam 9 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.
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