Gençlerbirliği 3 puanı 89'da aldı: Kupada ikide iki yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Gençlerbirliği, Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti.

İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, kupada iki maçta 6 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada iki maçta puanı bulunmuyor.

Gençlerbirliği, kupanın bir sonraki maç haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, kupa sonrası lige dönüşte Samsunspor ile evinde karşılaşacak. Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.