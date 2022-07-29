Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:55

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 55. kez sahibini bulacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan "TSYD Ankara Kupası" bu yıl "TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" adıyla düzenlenecek. Karşılaşma 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.

SEZON ÖNCESİ TAKIMLARI İZLEME ŞANSI

Geçen yıl ilgiyle takip edilen tarihi turnuva bu yıl da Ankaralı taraftarlara sezon öncesi takımlarını izleme şansı verecek.

Süper Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü ile 100. yılına hazırlanan Gençlerbirliği, TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı kazanarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.

Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan ile yardımcıları Anıl Usta, Hüseyin Can ve Gamze Durmuş yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Max 1'den futbolseverlerle buluşacak.

Süper Lig ’den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig’de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verecek.