Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu kadrosuna kattı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:46

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, 19 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Efe Demir'le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaştı.

Gençlerbirliği, 19 yaşındaki forvet Melih Bostan'ı ise 3+1 yıllığına renklerine bağladı.