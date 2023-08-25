Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir ve Melih Bostan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, 19 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Efe Demir'le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaştı.
Gençlerbirliği, 19 yaşındaki forvet Melih Bostan'ı ise 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
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