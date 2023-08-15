Gençlerbirliği'nden kombine alan taraftarına jest

Yayınlanma: 15.08.2023 - 20:16

Güncelleme: 15.08.2023 - 20:16

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu iç saha maçlarında futbolcularla seremoniye çıkacak olan 6-12 yaş grubundaki çocukların, Gençlerbirliği kombine bilet sahiplerinin çocukları arasından seçileceğini duyurdu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonu Trendyol 1. Lig'de sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarda, futbolcularımızla birlikte seremoniye çıkacak 6-12 yaş aralığındaki minik taraftarlarımız, Gençlerbirliği kombine bilet sahiplerinin çocuklarından seçilecektir. Başvurular 0530 303 17 02 WhatsApp irtibat numaramıza yapılacak olup, seremonide minik taraftarlarımızın giyeceği formalar da kulübümüz tarafından temin edilecektir. Gençlerbirliği'mizin forması ile şanlı armamızı futbolcu ağabeyleri ile yeşil sahaya taşıyacak olan minik taraftarlarımız, diledikleri takdirde seremoni sonrası oynanacak olan karşılaşmaları tribünden izleyebileceklerdir."