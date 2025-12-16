Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 11:41:00
AA
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında "Evine 'hoş geldin' Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ EFSANESİ

Gençlerbirliği'ni daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013 ile 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 dönemlerinde çalıştıran Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giydi.

Kırmızı-siyahlı kulüpte 3. teknik direktörlük dönemini geçirecek Diyadin, en son 2023-24 sezonunda Iğdır FK takımında görev yaptı.

Gençlerbirliği'nin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, başkan değişikliği nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçına teknik sorumlu Özcan Bizati yönetiminde çıkmıştı.

