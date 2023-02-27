Son dakika: Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Francesco Farioli'nin yerine teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:43
Son dakika: Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da yeni teknik direktör Ersun Yanal oldu.

Akdeniz temsilcisi, Francesco Farioli'nin ayrılığının ardından Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ersun Yanal" ifadesi kullanıldı.

EN SON ANTALYASPOR'DA ÇALIŞMIŞTI

Ersun Yanal, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev almıştı. 61 yaşındaki teknik direktör, Kasım 2020 tarihinde başına geçtiği Antalyaspor'dan Ekim 2021'de ayrılmıştı.

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı ve 25 puan topladı. Alanyaspor, ligde 11. sırada yer alıyor.


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