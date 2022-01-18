Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: Ekonomik olarak olumsuz durumumuz sürdürülebilir gibi görünmüyor

18 Ocak 2022 Salı, 00:00

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, "Bütün takımlar devre arası kadrolarına oyuncu katarken, biz maalesef eksildik." dedi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dar kadroyla mücadele ettiklerine işaret etti.

Sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitirdiklerini belirten Diyadin, "Ancak ilk yarının sonuyla beraber iki oyuncumuz ameliyat oldu. Bunlar net oyuncular, dar kadro için önemli. Sakat, hasta olan 4-5 net oyuncumuzdan eksik oynamak kolay değil. Çünkü aynı ölçüde alternatif oyuncularımız yok. Bütün takımlar devre arası kadrolarına oyuncu katarken, biz maalesef eksildik. Bunun sahaya yansıması muhakkak olacaktır. Bugün de çocuklar iyi mücadele etti ama açıkçası yetmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetim, transfer yasağını kaldırabilecek mi?" sorusu üzerine Diyadin, şunları söyledi:

"İki hafta önce bunun görüşmesini yaptık. Kendi adıma da kendi kulübüm olduğu için açılması gerektiğini zaten net dile getirdim. Ancak transfer tahtasını açmak tabii ki ekonomik bir durum. Şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. Ancak çok da sürdürülebilir bir durum değil gibi görünüyor. Bazen gelmeler de gitmeler de fedakarlık ister. Hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yapmamız gerekir diye düşünüyorum."

KARAFIRTINALAR: "ÖNE GEÇTİKTEN SONRA ETKİLİ OYNUYORUZ"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu zor maçı kolaya çevirdiler." diye konuştu.

İlk yarı istedikleri performansı sergileyemediklerini dile getiren Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Bugün iki farklı Adanaspor izledik. İlk yarı çok üretemeyen bir takımdık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikle ofansif anlamda daha güçlü hale geldik. Öne geçtikten sonra etkili oynuyoruz. İçerde veya dışarda oynamamız fark etmiyor. Oyun anlayışımız her zaman sonuçlandırmaya, çabuk oynamaya, geçiş oyunlarını iyi oynamaya, savunmayı takım halinde iyi yapmaya dayalı. Bunların hepsini iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmak önemliydi."