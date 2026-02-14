Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rizespor'dan Gençlerbirliği karşısında nefes kesen geri dönüş!

Rizespor'dan Gençlerbirliği karşısında nefes kesen geri dönüş!

14.02.2026 17:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rizespor'dan Gençlerbirliği karşısında nefes kesen geri dönüş!

Süper Lig'de Rizespor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Gençlerbirliği, 14. dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Başkent temsilcisi, 45. dakikada Sekou Koita'nın attığı golle Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Rizespor'da Mithat Pala, 77. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde ilk golü atan Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23, Çaykur Rizespor 21 puana yükseldi.

Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #süper lig #çaykur rizespor #Gençlerbirliği

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, İlbank'a set vermedi!
Fenerbahçe Medicana, İlbank'a set vermedi! Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Salonu'nda konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Panathinaikos'u son saniyede yıktı!
Fenerbahçe, Panathinaikos'u son saniyede yıktı! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28. haftasında deplasmanda Panathinaikos AKTOR'u 83-85 mağlup etti ve 20. galibiyetini elde etti. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ise 12. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Opet sahasında farklı kazandı!
Fenerbahçe Opet sahasında farklı kazandı! Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76'lık skorla geçti.