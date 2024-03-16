Gençlerbirliği'nde Kayode ile yollar ayrıldı!

Gençlerbirliği, Nijeryalı Olarenwaju Ayobami Kayode ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:52
Gençlerbirliği'nde Kayode ile yollar ayrıldı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Nijeryalı Olarenwaju Ayobami Kayode ile yollar ayrıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kayode’ye verdiği emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerinde başarı dilendi.


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