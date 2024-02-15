Gençlerbirliği'nden Eryaman Stadı açıklaması!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 18:30

Güncelleme: 15.02.2024 - 18:30

Gençlerbirliği, Bandırmaspor ile oynayacağı maç için resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ankaragücü - Galatasaray maçının Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olmasından dolayı Bandırmaspor maçının Aktepe Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'yle ortak kullanımımızda olan Eryaman Stadyumu'nun, son dönemdeki yoğun maç trafiğinden zeminin etkilendiği ve MKE Ankaragücü-Galatasaray A.Ş. arasında 18 Şubat-Pazar oynanacak müsabaka sonrası saha zemininin daha da ağırlaşacağı, 19 Şubat-Pazartesi Teksüt Bandırma Spor'la oynayacağımız karşılaşmada da saha zemininin futbol oynamaya elverişsiz bir hal alacağı TFF ve tarafımızca hasıl olmuştur.

Bu vesileyle TFF tarafından kulübümüze gönderilen yazıda 19 Şubat-Pazartesi Teksüt Bandırma Spor'la oynayacağımız müsabaka için stat belirlememiz istenmiş ve kulübümüz tarafından stat belirtilmemesi halinde TFF tarafından resen stat ataması yapabileceği bildirilmiş.

Trendyol 1. Lig'de kalan iç saha maçlarımızın yeniden Eryaman Stadyumu'nda oynanabilmesi ve zemin bakım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Eryaman Stadyumu'ndaki çalışmalar sonlanıncaya kadar TFF'nin isteği üzerine kulüp olarak farklı bir statta oynama kararı almış bulunmaktayız.

TFF ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve yazışmalar neticesinde isteğimiz üzerine Trendyol 1. Lig'in 23. haftasındaki Teksüt Bandırma Spor müsabakasının, 19 Şubat-Pazartesi saat 14.00'te Aktepe Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve değerli taraftarlarımıza önemle duyururuz."