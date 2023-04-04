Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerbirliği’mizde teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Mustafa Dalcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
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