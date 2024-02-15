Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber: 9 milyon Euro mucizelere kaldı!

Galatasaray’ın Leicester City’e kiralık olarak yolladığı Yunus Akgün’ün 9 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi mucizelere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:11
Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber: 9 milyon Euro mucizelere kaldı!
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Yunus Akgün’ü sezon başında Leicester City’e kiralık olarak gönderen Galatasaray, futbolunun sözleşmesine 8 milyon Euro'luk satın alma ve 9 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmuştu. Milli futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi imkansıza yakın.

YUNUS AKGÜN SADECE 8 MAÇA İLK 11 BAŞLADI

9 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için Leicester City’nin Premier Lig’e yükselmesi ve Yunus Akgün’ün 25 maça ilk 11’de başlaması gerekiyor.

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Takım Premier Lig yolunda emin adımlarla gitmesine rağmen milli futbolcu şu ana kadar sadece 8 maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİ MUCİZELERE KALDI

FA Cup’ta yoluna devam eden ve Championship’i ilk 2’de bitirememesi durumunda play-off oynayacak olan Leicester City’nin an itibarıyla minimum 15 resmi maçı kaldı.

NTV Spor'un haberine göre, zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 17 maça daha ilk 11’de başlaması gereken Yunus Akgün’ün bunu gerçekleştirmesi bir hayli zor gözüküyor.

8 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU DA VAR

Leicester City, 9 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmemesi durumunda normal satın alma opsiyonuyla futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro karşılığında alabilir.


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