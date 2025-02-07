Gençlerbirliği'nin serisi son buldu
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Gençlerbirliği ile Bülent Korkmaz'ın yönetimindeki Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Esenler Erokspor adına 8. dakikada Olarenwaju Kayode attı.
Ev sahibi Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü ise 75. dakikada Amilton kaydetti.
Esenler Erokspor'da Ekrem Kılıçarslan, 75. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Gençlerbirliği puanını 37'ye yükseltirken, Erokspor 31 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken Erokspor evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Gençlerbirliği #Esenler Erokspor #Trendyol 1. Lig
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