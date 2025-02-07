Gençlerbirliği'nin serisi son buldu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği'nin serisi son buldu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 22:54

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Gençlerbirliği ile Bülent Korkmaz'ın yönetimindeki Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Esenler Erokspor adına 8. dakikada Olarenwaju Kayode attı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü ise 75. dakikada Amilton kaydetti.

Esenler Erokspor'da Ekrem Kılıçarslan, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Gençlerbirliği puanını 37'ye yükseltirken, Erokspor 31 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken Erokspor evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Gençlerbirliği #Esenler Erokspor #Trendyol 1. Lig

İlgili Haberler

Gençlerbirliği, Portekizli Joca'yı transfer etti

Gençlerbirliği, Portekizli Joca'yı transfer etti
Newcastle, Gençlerbirliği'nden Baran Yıldız'ı transfer etti!

Newcastle, Gençlerbirliği'nden Baran Yıldız'ı transfer etti!
Gençlerbirliği seriye bağladı; 4. galibiyet

Gençlerbirliği seriye bağladı; 4. galibiyet
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler