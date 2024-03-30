Genel Kurul öncesi Samandıra'da kritik toplantı: Söz futbolcularda!

Fenerbahçe'de 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Başkan Ali Koç, bugün Samandıra'da futbolcularla bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:10
Genel Kurul öncesi Samandıra'da kritik toplantı: Söz futbolcularda!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe ligden çekilme de dahil olmak üzere birçok konuyu 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak.

Kulübün eski yöneticileriyle bir araya gelen ve dün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, bugün de Samandıra'da futbolcularla istişarelerde bulunacak.

Son olarak sponsorlar, SPK ve Ziraat Bankası ile görüştüklerini vurgulayan Ali Koç dünkü açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın (bugün) bu oyunun esas öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla Samandıra'da buluşacağız."

NTV Spor'un haberine göre, bugün Samandıra'da takımla bir araya gelecek olan Ali Koç, futbolcular ve teknik kadronun görüşlerini dinleyecek.


fenerbahçe haberleri Olağanüstü genel kurul haberleri samandıra haberleri

İlgili Haberler

İlker Başbuğ:

İlker Başbuğ: "Ali Koç'un arkasındayız"
Ali Koç'tan Süper Kupa maçı açıklaması!

Ali Koç'tan Süper Kupa maçı açıklaması!
Ali Koç ilk kez açıkladı!

Ali Koç ilk kez açıkladı! "İsmail Kartal'a 'çekilebilirsiniz' dedim"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF için karar verildi: Kulüpler Birliği'nden 'değişim' çıktı!

TFF için karar verildi: Kulüpler Birliği'nden 'değişim' çıktı!
Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!

Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!
Moldovalı gelin, köye muhtar adayı oldu

Moldovalı gelin, köye muhtar adayı oldu
Almanya’da kaza geçiren Şirin Payzın’dan ilk açıklama

Almanya’da kaza geçiren Şirin Payzın’dan ilk açıklama
'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip şiddet gördüğünü açıkladı

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip şiddet gördüğünü açıkladı
Tamer Karadağlı ‘rezalet’ diyerek paylaştı! Muhittin Böcek yanıt verdi: ‘Siyasi propaganda yapacağına genel müdürlük yapsaydı bilirdi’

Tamer Karadağlı ‘rezalet’ diyerek paylaştı! Muhittin Böcek yanıt verdi: ‘Siyasi propaganda yapacağına genel müdürlük yapsaydı bilirdi’
En masum 5 burç: Bu burçlar masumiyet çekiciliğine sahip

En masum 5 burç: Bu burçlar masumiyet çekiciliğine sahip
Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!

Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!