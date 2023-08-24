Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Genk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.
GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
KRC Genk Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yöneteceği mücadele TV 8,5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Genk: Vandevoordt, Cuesta, Outtara, McKenzie, Hrosovsky, Khannous, Munoz, Kayembe, Sor, Fadera, Arokodare
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Cherif Ndiaye
TARİHİNDE İLK KEZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
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