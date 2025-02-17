Genk'ten Cuesta açıklaması: '11'deki yerini kaybetmişti'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:07

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:07

Belçika'nın Genk Kulübü'nün futbol sorumlusu Dimitri De Conde, Carlos Cuesta'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

De Conde, "Belçika'da transfer dönemi yeni bitmişti ama Club Brugge'e karşı oynadığımız kupa maçından bir gün önce Galatasaray bir teklifle ortaya çıktı" sözleriyle konuşmasına başladı.

"11'DEKİ YERİNİ KAYBETMİŞTİ"

"Şu ana kadar Genk'te çok mutlu olan Cuesta, bu transferi gerçekleştirmeyi çok istiyordu" diyen De Conde, "Cuesta'nın ilk 11'deki yerini kaybettiği bir sır değil ve milli takımdaki pozisyonu gibi bu da aklının bir köşesindeydi. Ayrıca oynaması da garantiydi ve Galatasaray'da da hemen ilk 11'de yer aldı" ifadelerini kullandı.

"CUESTA YERİNE 3 GENÇ HAZIR"

Cuesta'nın yeri için 3 genç oyuncuyu hazırladıklarını dile getiren De Conde, "Kongolo, Palacios ve Manguelle olmak üzere üç oyuncumuz hazır. Özellikle Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ilgisini çeken Kongolo, daha önce Club ve Union karşısında büyükler için hazır olduğunu kanıtladı. Cuesta'nın yerine onu oynatma konusunda kararlıyız. Ona çok güveniyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

GALATASARAY, 8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için Genk'e 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."