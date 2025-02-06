Carlos Cuesta kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kaç yaşında, nereli? Carlos Cuesta hangi pozisyonda oynuyor?
Sarı-kırmızılılar, UEFA listelerinin teslim edileceği son gün Carlos Cuesta için harekete geçti. Peki, Carlos Cuesta kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kaç yaşında, nereli? Carlos Cuesta hangi pozisyonda oynuyor?
Nelsson’un Roma’ya kiralanmasının ardından sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarına hız vermişti. Aradığı stoperi Belçika’da bulan Galatasaray’ın Carlos Cuesta'yı transfer etti. Peki, Carlos Cuesta kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kaç yaşında, nereli? Carlos Cuesta hangi pozisyonda oynuyor?
CARLOS CUESTA KİMDİR?
Carlos Cuesta 9 Mart 1999 yılında Kolombiya’da dünyaya geldi. Etkili fiziği ve sağ ayağıyla dikkat çeken oyuncunun Genk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor.
CARLOS CUESTA HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Kolombiyalı oyuncu stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da forma giyebiliyor. Oyuncunun kariyerinde Belçika Kupası, Belçika Süper Kupası, Kolombiya Liga Dimayor Apertura, Kolombiya Kupası gibi başarıları bulunuyor.
CARLOS CUESTA'NIN MİLLİ KARİYERİ
Kolombiya milli takımıyla ilk maçına 10 Eylül 2021 yılında çıkan oyuncu 21 karşılaşmada süre aldı.
İlgili Haberler
Spor Haberleri
- Fatih Terim'in Al Shabab'ı, 5 golle kazandı!
- Alanyaspor, kupada 4 golle kazandı!
- Carlos Cuesta kimdir?
- Beşiktaş'tan TFF'ye saat tepkisi
- Okan Buruk yeni transferi açıkladı
- UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik planı!
- 29 Ocak'ta göreve gelmişti: Sakaryaspor'da flaş ayrılık
- Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
- Galatasaray, Boluspor'u 4 golle geçti!
- Sivasspor için hükmen mağlubiyet kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Deprem anmasında gerginlik
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı ateş püskürdü
- 'Böyle bir olaya ilk kez şahit oldum'