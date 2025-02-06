Yayınlanma: 06.02.2025 - 20:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 20:00

Nelsson’un Roma’ya kiralanmasının ardından sarı-kırmızılı yönetim transfer çalışmalarına hız vermişti. Aradığı stoperi Belçika’da bulan Galatasaray’ın Carlos Cuesta'yı transfer etti. Peki, Carlos Cuesta kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kaç yaşında, nereli? Carlos Cuesta hangi pozisyonda oynuyor?

CARLOS CUESTA KİMDİR?

Carlos Cuesta 9 Mart 1999 yılında Kolombiya’da dünyaya geldi. Etkili fiziği ve sağ ayağıyla dikkat çeken oyuncunun Genk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor.

CARLOS CUESTA HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Kolombiyalı oyuncu stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da forma giyebiliyor. Oyuncunun kariyerinde Belçika Kupası, Belçika Süper Kupası, Kolombiya Liga Dimayor Apertura, Kolombiya Kupası gibi başarıları bulunuyor.

CARLOS CUESTA'NIN MİLLİ KARİYERİ

Kolombiya milli takımıyla ilk maçına 10 Eylül 2021 yılında çıkan oyuncu 21 karşılaşmada süre aldı.