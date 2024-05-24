Genoa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bologna, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Bologna, deplasmanda Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.
GENOA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
GENOA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Alberto Santoro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Bologna ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 3-3 berabere kalmıştı.
Genoa ise Roma deplasmanından 1-0 mağlup ayrılmıştı.
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