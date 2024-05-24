Genoa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:58
Genoa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thiago Motta yönetimindeki Bologna, deplasmanda Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

GENOA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

GENOA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Alberto Santoro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bologna ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 3-3 berabere kalmıştı.

Genoa ise Roma deplasmanından 1-0 mağlup ayrılmıştı.


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